Napoli-Verona | previsti i tifosi all’esterno dello stadio nel prepartita

(Di venerdì 21 maggio 2021) La stagione 2020-21 volge al termine. Un campionato anomalo quello che finirà domenica, che per (quasi) tutte le partite ha visto gli stadi chiusi. Il Covid-19 ha influenzato non poco l’andamento delle squadre, anche dal punto di vista mentale e psicologico. La speranza è quella di una riapertura in vista del prossimo campionato; il segnale positivo è arrivato dalla finale di Coppa Italia. Per ovviare almeno in parte a questa forzata lontananza iazzurri, in vista dell’ultima di campionato, hanno in mente un piano. Come si legge sul Corriere del Mezzogiorno i supporters partenopei, nel corso deldi, faranno sentire alla squadra la propria vicinanza con cori ed incitamenti.