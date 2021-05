Napoli-Verona | i due dubbi di Gattuso per l’assalto alla Champions League

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il countdown è ormai giunto al termine. La stagione 2020/2021 del campionato di Serie A si concluderà il prossimo weekend del 22-23 maggio con la 38esima giornata. Un’ultima partita che per tre squadre,, Milan e Juventus, vale come una finale per la conquista di un posto in. Domenica sera alle ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona c’è grande attesa e fermento per. L’edizione giornaliera del quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’ ha proposto le probabili formazioni del match tra i partenopei ed i veronesi. Vediamo insieme le scelte dei due tecnici. Qui– Gli azzurri guidati da mister Gennarosono reduci da una scia importante di vittorie, di cui l’ultima risale a domenica scorsa al Franchi ...

Poi il rush finale con 6 gare in contemporanea alle 20.45 e in particolare con Atalanta - Milan, Bologna - Juventus eche decideranno i rimanenti due dei 4 posti Champions. Ecco il ...Il, terza squadra in lotta per la Champions, vincente a 1,18, non dovrebbe avere problemi contro un, in quota a 13. La Roma, che saluta Fonseca e aspetta l'arrivo di Mourinho, sarà ...Gianni Di Marzio non ha dubbi: Massimiliano allegri non sarà il nuovo allenatore del Napoli in caso di addio di Gennaro Gattuso a fine stagione. Gianni Di Marzio, consulente di mercato ed esperto di ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio, ex allenatore. Di Marzio: “Napoli-Verona? Non bisogna fidarsi di nulla. De Lau ...