Napoli | mamma muore al Cardarelli dopo operazione ai reni | tre medici a rischio processo

Si chiamava Nunzia Nobis, aveva 43 anni ed era mamma di tre figli. La donna è deceduta nel giugno scorso dopo un'operazione all'ospedale Cardarelli di Napoli. Aeva una calcolosi renale. Ora sono tre i medici a rischiare il rinvio a giudizio per quell'episodio.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli mamma Perché tutto è tornato come prima Na mamma massacrata a cultellat e dal suo ex davanti agli occhi innocenti del figlio di tre anni. Nuove alleanze e nuovi patti politici e criminali che hanno l'unico scopo di mettere le mani sulla ...

Con la pandemia l'abbandono scolastico è alle stelle ... quartiere nella zona orientale di Napoli e scuola di frontiera del "non uno di meno" ha raccontato ...lo strumento con cui farla? Come fare con la DAD se si è ancora piccoli e poco autonomi e mamma e ...

Buongiorno Mamma ultima puntata: anticipazioni! Napoli.zon La rivolta antisessistadelle consigliere comunali #TopNews “Alessandra Clemente mi ricorda Mr. Piggy del Muppet show”. La frase del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Marco Nonno, (non nuovo in verità a invettive del genere) scatena la rivolt ...

Napoli, personale dell’artista Giuseppe Serrapica al Pan: ‘Quella luce invisibile’ Si apre venerdì 21 maggio al Pan, Palazzo delle Arti di Napoli (Via Dei Mille, 60), la prima mostra personale di fotografia dell’artista Giuseppe Serrapica. L’inaugurazione ufficiale avverrà, sabato 2 ...

