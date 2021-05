Napoli, Koulibaly prepara il rientro: contro il Verona vuole esserci (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona, ultima giornata di campionato in programma domenica allo Stadio Maradona (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con lavoro di scarico, esercizi di mobilità e addominali. Koulibaly ha svolto lavoro in palestra e personalizzato in campo. Gattuso con i soliti dubbi Ospina-Meret e Demme-Bakayoko. Per l’ultima di campionato Gattuso potrà contare anche su Nikola Maksimovic che ha completato il percorso di visite specialistiche dopo il Covid. Anche Kalidou Koulibaly potrebbe essere in panchina nell’ultimo match di campionato contro la squadra di Juric. Non è esclusa, infatti, la convocazione anche se è difficile ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilal Training Center. Gli azzurrino il matchil, ultima giornata di campionato in programma domenica allo Stadio Maradona (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con lavoro di scarico, esercizi di mobilità e addominali.ha svolto lavoro in palestra e personalizzato in campo. Gattuso con i soliti dubbi Ospina-Meret e Demme-Bakayoko. Per l’ultima di campionato Gattuso potrà contare anche su Nikola Maksimovic che ha completato il percorso di visite specialistiche dopo il Covid. Anche Kalidoupotrebbe essere in panchina nell’ultimo match di campionatola squadra di Juric. Non è esclusa, infatti, la convocazione anche se è difficile ...

