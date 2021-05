Napoli | interesse per un giocatore della Primavera | ecco di chi si tratta

Advertising

mirko_masella : RT @sportli26181512: Brekalo, dall’offerta del Napoli all'interesse della Roma di Mou: Ala sinistra, 22 anni, sette gol e tre assist con il… - sportli26181512 : Brekalo, dall’offerta del Napoli all'interesse della Roma di Mou: Ala sinistra, 22 anni, sette gol e tre assist con… - RBuonfantino : @sscnapoli AREA TECNICA NAPOLI impari a spendere! Si doveva BLINDARE ALBIOL PER SEMPRE! Anziché gli slavi di Giunto… - juvemyheart : Il sindaco di Livorno, ormai è il procuratore di Max ???? - MCalcioNews : Sindaco Livorno: 'Allegri? Ha 2-3 proposte e sarebbe lusingato dall'interesse del Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli interesse

Corriere dello Sport.it

... nell'del proprio assistito Igor Vincenzo Licata, ha revocato la misura cautelare della ... Catanzaro, Reggio Calabria e. Nel corso del bliz, avvenuto lo scorso 1 marzo, i militari dell'...L' Atletico Madrid ha compiuto passi importanti, Arteta spinge per portarlo all' Arsenal , ile l' Atalanta avevano provato ad acquistarlo già nell'estate del 2020, ma ora anche la Roma segue ...Ala sinistra, 22 anni, sette gol e tre assist con il Wolfsburg in Bundesliga. E’ in vendita: lo seguono anche l’Atletico Madrid e l’Arsenal ...I confronti politici a cui siamo abituati ad assistere quotidianamente, spesso riescono a rasentare il grottesco e l'assurdo, un fondo del barile che si raggiunge quando il dibattito e lo scontro spos ...