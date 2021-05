Napoli | il sindaco di Livorno | “Allegri lusingato da De Laurentiis”

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Ho sentitorecentemente e mi ha detto che èdella scelta, ma mi ha anche detto che sta valutando due o tre proposte. La sceltasarebbe la migliore per Massimiliano. Gli allenatori toscani hanno una grande capacità di gestire lo spogliatoio, sono persone capaci di allenare calciatori ma soprattutto gli uomini.potrebbe dare alquel pizzico di concretezza che forse è mancato quest’anno”. Lo ha detto Luca Salvetti,di, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Quello diè uno dei nomi sulla short list di Deoltre a Luciano Spalletti. SportFace.

...grande capacità di gestire lo spogliatoio" Il nome di Massimiliano Allegri è al momento il più gettonato per la panchina deldalla prossima stagione. Radio Kiss Kiss ha intervistato il...Allegri pronto a ritornare in panchina: su di lui Napoli e Real Madrid. Il sindaco di Livorno: "Massimiliano lusingato dagli azzurri".