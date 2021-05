Napoli, Galtier si sfila dalla corsa alla panchina azzurra: ufficiale l’accordo col Nizza (Di venerdì 21 maggio 2021) Christophe Galtier si accorda col Nizza e mette fine ai rumor che lo volevano vicino alla panchina del Napoli. L’allenatore francese, ex giocatore anche del Monza nella stagione 97/98, non lascerà la Ligue 1, soprattutto alla luce della stagione in corso che potrebbe concludersi con la vittoria del torneo. Galtier è stato a lungo nel L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Christophesi accorda cole mette fine ai rumor che lo volevano vicinodel. L’allenatore francese, ex giocatore anche del Monza nella stagione 97/98, non lascerà la Ligue 1, soprattuttoluce della stagione in corso che potrebbe concludersi con la vittoria del torneo.è stato a lungo nel L'articolo

