Napoli | cumuli di rifiuti vicino l’ospedale Pellegrini | la denuncia 

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Finché la Campania era restata in zona arancione per l’emergenza covid, sembrava che alcuni problemi che affliggono da tempofossero scomparsi ma si era trattato di una realtà illusoria e temporanea. Con il rientro in zona gialla, le problematiche sono tornate a manifestarsi in modo prepotente ed allarmante e così, ad esempio, la zona della Pignasecca è nuovamente invasa diche circondano soprattutto l’ingresso deldei”. E’ quanto denuncia il Consigliere Regionale di Europe Verde Francesco Emilio Borrelli: “Questi sono scatti fatti negli ultimi 15 giorni, un ospedale circondato dai.”. “Abbiamo chiesto ad Asia di prevedere per quell’area una programmazione di interventi mirati ma certamente questo non ...