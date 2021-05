Napoli, al MANN la mostra fotografica “Trame sottili” di Annamaria Laneri (Di venerdì 21 maggio 2021) La mostra fotografica di Annamaria Laneri dal titolo Trame sottili sarà visitabile al Museo Archeologico Nazionale di Napoli dall’ 8 marzo al 9 aprile 2021 nella grande sala che ospita il gruppo scultoreo del Toro Farnese, collegandosi così a Dirce, donna del mito attorno a cui ruotano le altre figure scolpite nel marmo. L’esposizione di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Ladidal titolosarà visitabile al Museo Archeologico Nazionale didall’ 8 marzo al 9 aprile 2021 nella grande sala che ospita il gruppo scultoreo del Toro Farnese, collegandosi così a Dirce, donna del mito attorno a cui ruotano le altre figure scolpite nel marmo. L’esposizione di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

AdamartArt : RT @Mari19660: @AScarfogliero @AdamartArt Quelli di Pompei e del MANN (Museo Archeologico Nazionale Napoli)in Veneto e in una holding contr… - Mari19660 : @AScarfogliero @AdamartArt Quelli di Pompei e del MANN (Museo Archeologico Nazionale Napoli)in Veneto e in una hold… - LaTorre1905 : #Appuntamenti a #Napoli con la ##Cultura per ulteriori info clicca qui - Maria15112786 : @robsalnitro E non ti dico la sala proibita del Mann di Napoli, o la case proibite di Pompei..gentaglia depravata e zozzisa - OfficialTozzi : RT @Baciccio_99: #sapiens Visitate tutti il #Mann, il Museo archeologico nazionale di #Napoli con statue di imperatori romani prelevati a C… -