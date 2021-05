Napoli: al Cardarelli i pazienti vengono ricoverati dentro gli androni (Di venerdì 21 maggio 2021) Le immagini che provengono dal più grande ospedale del Sud Italia sono eloquenti: al Cardarelli di Napoli gli androni tornano a riempirsi di pazienti. Persone ricoverate su lettighe e su barelle per ricevere cure anche importanti, come iniezioni in flebo, trasfusioni di sangue o trazioni di arti fratturati. Un contesto ambientale “che di asettico non L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Le immagini che prodal più grande ospedale del Sud Italia sono eloquenti: aldiglitornano a riempirsi di. Persone ricoverate su lettighe e su barelle per ricevere cure anche importanti, come iniezioni in flebo, trasfusioni di sangue o trazioni di arti fratturati. Un contesto ambientale “che di asettico non L'articolo proviene da Inews.it.

