My life on Mtv, la serie sulle superstar da stasera su Mtv (Di venerdì 21 maggio 2021) La serie, da stasera su Mtv alle 22:00, ripercorre le storie di successo di superstar come Miley Cyrus, Katy Perry, Coldplay, Britney Spears, Backstreet Boys, U2, Lady Gaga e molti altri. MTV International presenta My life on MTV, una nuova serie musicale che celebra alcune delle più grandi star a livello globale e i momenti più indimenticabili vissuti da loro su MTV. Lo show sarà presentato in anteprima mondiale a partire da stasera e dal 22 maggio in USA. In Italia andrà in onda dal 21 maggio tutti i venerdì alle 22.00 su MTV Music (canale 131 e canale 704 di Sky) e tutte le domeniche alle 20.00 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW). Ogni episodio sarà dedicato alla storia di due celebrità mondiali della musica ripercorrendone … Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 maggio 2021) La, dasu Mtv alle 22:00, ripercorre le storie di successo dicome Miley Cyrus, Katy Perry, Coldplay, Britney Spears, Backstreet Boys, U2, Lady Gaga e molti altri. MTV International presenta Myon MTV, una nuovamusicale che celebra alcune delle più grandi star a livello globale e i momenti più indimenticabili vissuti da loro su MTV. Lo show sarà presentato in anteprima mondiale a partire dae dal 22 maggio in USA. In Italia andrà in onda dal 21 maggio tutti i venerdì alle 22.00 su MTV Music (canale 131 e canale 704 di Sky) e tutte le domeniche alle 20.00 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW). Ogni episodio sarà dedicato alla storia di due celebrità mondiali della musica ripercorrendone …

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? My life on Mtv, la serie sulle superstar da stasera su Mtv - Dtti_digitale : MTV International presenta My Life on MTV, una nuova serie musicale che celebra alcune delle più grandi star a live… - mtvitalia : Le straordinarie storie degli artisti più incredibili, viste attraverso le telecamere di MTV: ecco cosa ti aspetta… - camila_healing : RT @mtvitalia: 'La società viene arricchita dal contributo delle diversità' #SergioMattarella ???????? #LGBT #IDAHOBIT2021 - FraFri93_Malik : RT @mtvitalia: 'La società viene arricchita dal contributo delle diversità' #SergioMattarella ???????? #LGBT #IDAHOBIT2021 -