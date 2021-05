Mutui ai giovani, cosa cambia con il nuovo decreto. Draghi: “Imposte cancellate per tutti”. Ma c’è limite Isee (come per la garanzia statale) (Di venerdì 21 maggio 2021) Davvero tutti i giovani potranno comprare la prima casa senza versare migliaia di euro di Imposte? E quanti potranno anche ottenere un mutuo al 100%, senza quindi versare anticipi, grazie alla garanzia dello Stato? Il testo del decreto Sostegni bis approvato dal Consiglio dei ministri ridimensiona notevolmente le aspettative create dall’annuncio fatto da Mario Draghi alla Camera lo scorso 26 aprile e confermato con qualche variazione giovedì, durante la conferenza stampa di presentazione del provvedimento. “Imposta di registro e sul mutuo sono state cancellate, e questo vale per tutti i giovani fino a 36 anni”, ha detto il premier. “Per quelli meno abbienti, con un Isee fino a 40mila euro, c’è anche la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Davveropotranno comprare la prima casa senza versare migliaia di euro di? E quanti potranno anche ottenere un mutuo al 100%, senza quindi versare anticipi, grazie alladello Stato? Il testo delSostegni bis approvato dal Consiglio dei ministri ridimensiona notevolmente le aspettative create dall’annuncio fatto da Marioalla Camera lo scorso 26 aprile e confermato con qualche variazione giovedì, durante la conferenza stampa di presentazione del provvedimento. “Imposta di registro e sul mutuo sono state, e questo vale perfino a 36 anni”, ha detto il premier. “Per quelli meno abbienti, con unfino a 40mila euro, c’è anche la ...

