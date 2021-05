Musica: Måneskin, 'Eurovision evento enorme e occasione per rappresentare l'Italia' (2) (Di venerdì 21 maggio 2021) (Adnkronos) - “Non vedo l'ora di vedere questa serata”, ha detto il direttore di Rai1 Stefano Coletta, che ha definito l'Eurovision “un'esperienza non solo televisiva, ma che rimanda quasi a una fruizione antropologica. Oltre le performance e le sonorità - ha spiegato - si coglie il mondo, quello che c'è fuori dal nostro Paese, il gusto e le tendenze. Mi aspetto molto dalla conduzione di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, al di là della loro competenza, anche uno sguardo antropologico su questo mondo. Dopo l'anno pandemico - ha aggiunto - ritorna l'espressione artistica e il senso di una uguaglianza corale". "La coppia di conduzione di quest'anno, insieme ai Måneskin, che hanno fatto storia a Sanremo portando target inimmaginabili, mostreranno un'Italia meno neo melodica, a cui non si deve togliere nulla, che ha fatto un passo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) (Adnkronos) - “Non vedo l'ora di vedere questa serata”, ha detto il direttore di Rai1 Stefano Coletta, che ha definito l'“un'esperienza non solo televisiva, ma che rimanda quasi a una fruizione antropologica. Oltre le performance e le sonorità - ha spiegato - si coglie il mondo, quello che c'è fuori dal nostro Paese, il gusto e le tendenze. Mi aspetto molto dalla conduzione di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, al di là della loro competenza, anche uno sguardo antropologico su questo mondo. Dopo l'anno pandemico - ha aggiunto - ritorna l'espressione artistica e il senso di una uguaglianza corale". "La coppia di conduzione di quest'anno, insieme ai, che hanno fatto storia a Sanremo portando target inimmaginabili, mostreranno un'meno neo melodica, a cui non si deve togliere nulla, che ha fatto un passo ...

Ultime Notizie dalla rete : Musica Måneskin I Måneskin all'Eurovision Song Contest: domani la finale da Rotterdam 'L'Eurovision è la Champion League della musica. Speriamo sia il Festival della riapertura', palleggia Corsi. Assisteranno alla diretta dalla platea in presenza circa 3500 persone, primo passo per la ...

Måneskin all'Eurovision: 'Non succede, ma se succede...' Il clima è quello delle grandi occasioni: manca pochissimo alla finale dell'Eurovision, domani sera, con i Måneskin a portare la nostra bandiera. Måneskin che hanno vinto anche Sanremo, aggiudicandosi quindi il diritto di partecipare. La loro canzone è tra le favorite, e negli ultimi giorni si sono presi pure i complimenti da Little Steven ( ...

Musica: Måneskin, 'Eurovision evento enorme e occasione per rappresentare l'Italia'