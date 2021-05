Musica | Lady Gaga | ‘stuprata a 19 anni dal mio produttore e lasciata incinta per strada’**

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Avevo 19e stavo muovendo i primi passi nel settore, e unmi disse ‘togliti i vestiti'”.torna con nuovi dettagli a raccontare la violenza subita quando aveva appena 19. Lo fa nella prima puntata della docu-serie ‘The Me You Can’t See’ (La Me che non puoi vedere, ndr), interpretata e co-creata dal principe Harry e Oprah Winfrey, rievocando tra le lacrime il trauma vissuto. Lo riporta l’Independent. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Lady Gaga shock: stuprata e incinta a 19 anni. La star del pop ha rivelato di essere stata violentata da un produtt… - trinchelino : RT @Agenzia_Ansa: Lady Gaga shock: stuprata e incinta a 19 anni. La star del pop ha rivelato di essere stata violentata da un produttore mu… - Stefano_Lupus : RT @Agenzia_Ansa: Lady Gaga shock: stuprata e incinta a 19 anni. La star del pop ha rivelato di essere stata violentata da un produttore mu… - pleopizzi : RT @Agenzia_Ansa: Lady Gaga shock: stuprata e incinta a 19 anni. La star del pop ha rivelato di essere stata violentata da un produttore mu… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Lady Gaga shock: stuprata e incinta a 19 anni. La star del pop ha rivelato di essere stata violentata da un produttore mu… -

Ultime Notizie dalla rete : **Musica Lady

Gaga choc: dopo la violenza è rimasta incinta e lasciata per strada Dopo la violenza ... Mi disse che avrebbe dato fuoco a tutta la mia. Prima ho sentito un dolore totale, poi ...... e un produttore mi disse 'togliti i vestiti' - ha raccontatoGaga - Io dissi di no e me ne andai. Mi disse che avrebbe dato fuoco a tutta la mia. Prima ho sentito un dolore totale, poi ...Durante il primo episodio di The Me You Can't See, Lady Gaga ha parlato della sua terribile esperienza con la violenza sessuale ...La star del pop Lady Gaga ha rivelato di essere stata stuprata da un produttore musicale quando aveva 19 anni e di essere rimasta incinta. Lo riporta la Bbc. Parlando nel primo episodio della nuova se ...