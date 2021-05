Musica | ' Higher Power' dei Coldplay in vetta airplay radio | Caparezza guida classifica italiana 3

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Adnkronos) - 'La Scelta' diguadagna sette posizioni e si porta al comando dellaEarOnaTV. Secondo e terzo posto per 'leggerissima' di Colapesce & Dimartino (+1) e 'Leave The Door Open' di Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic (terzo posto, +3). Tra gli indipendentiLeggerissima' di Colapesce & Dimartino. 'Mercy' di Dotan guadagna 2 posizioni e si porta al secondo posto. Terzo posto per 'Voce' di Madame (-1). LaEarOneTV Indipendenti èta da 'Leggerissima' di Colapesce & Dimartino (+1). Al secondo posto 'Mercò' di Dotan (+3), seguito da 'Voce' di Madame che si conferma al terzo posto.

RadioR101 : #R101News: vuoi ballare 'Higher Power' dei #Coldplay? Ecco il tutorial ufficiale ??? - morena_faenza : RT @SkyTG24: Higher Power, i Coldplay lanciano il balletto ufficiale: il video tutorial - SkyTG24 : Higher Power, i Coldplay lanciano il balletto ufficiale: il video tutorial -

Si presenta come un vichingo, il danese Rasmussen e la sua performance originale in 'Ground'. Sobral, invita sul palco Caetano Veloso, leggenda dellabrasiliana, insieme al quale canta ...A proposito di universo, per celebrare l'uscita di "Power", i Coldplay si sono collegati con lo spazio per una video chiamata "extraterrestre" con l' astronauta francese Thomas Pesquet che ...(Adnkronos) – ‘La Scelta’ di Caparezza guadagna sette posizioni e si porta al comando della Classifica EarOna Airplay TV. Secondo e terzo posto per ‘Musica leggerissima’ di Colapesce & Dimartino (+1) ...A poche settimane dall’uscita dell’ultimo singolo “Higher Power”, i Coldplay continuano a collaborare strettamente con ...