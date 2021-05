Motorsport - Sparco sponsorizzerà gli Aci Racing Weekend

(Di venerdì 21 maggio 2021) D'ora in poi, gli Acipotranno vantare la presenza di: dopo la sponsorizzazione del Campionato italiano Rally, infatti, il marchio di abbigliamento tecnico e accessori per ilscenderà in pista anche nel Campionato italiano GT e nel Campionato italiano TCR. Questa nuova collaborazione tra l'azienda di Volpiano (TO) e Aci Sport avrà ufficialmente inizio dal prossimodi gara, in programma dal 21 al 23 maggio sulla pista siciliana di Pergusa. Aspirazioni internazionali. Il logo, in particolare, sarà presente sulla fascia parasole delle auto in gara e verrà affisso negli autodromi che ospiteranno gli eventi. La partnership mira principalmente a far conoscere di più le competizioni italiane, anche all'estero: il presidente dell'Aci, Angelo ...

