Motomondiale: Pramac, Pirro sostituirà Martin nel Gp d'Italia (Di venerdì 21 maggio 2021) Lo spagnolo non è ancora al meglio dopo l'incidente di Portima ROMA - Ieri pomeriggio Jorge Martin è stato sottoposto ad una serie di visite di controllo da parte dell'equipe medica che lo sta ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) Lo spagnolo non è ancora al meglio dopo l'incidente di Portima ROMA - Ieri pomeriggio Jorgeè stato sottoposto ad una serie di visite di controllo da parte dell'equipe medica che lo sta ...

Advertising

dianatamantini : MOTOGP - Ora è ufficiale, Jorge Martín non sarà al Mugello. Pramac Ducati schiera Michele Pirro, al via quindi in s… - corsedimoto : MOTOGP - Ora è ufficiale, Jorge #Martin non sarà al Mugello. Pramac #Ducati schiera Michele #Pirro, al via quindi i… - Raflifernanda20 : RT @corsedimoto: MOTOGP - È quasi certa l'assenza di Jorge #Martin anche nel round #MotoGP al Mugello. Si prepara Michele #Pirro per sostit… - corsedimoto : MOTOGP - È quasi certa l'assenza di Jorge #Martin anche nel round #MotoGP al Mugello. Si prepara Michele #Pirro per… - corsedimoto : MOTOGP - In #MotoGP è tempo di annunci ufficiali. #Ducati al #Mugello ufficializzerà il rinnovo di Jack #Miller e c… -