MotoGp, Michele Pirro prende il posto di Jorge Martin al Mugello. Rabat torna in Superbike (Di venerdì 21 maggio 2021) Continuano i problemi per Jorge Martin. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac è caduto lo scorso mese a Portimao, procurandosi fratture al metacarpo del pollice destro, al malleolo destro e al piatto tibiale sinistro, andando subito sotto i ferri per tentare un recupero il più rapido possibile. L'iberico, che è tornato ad allenarsi, ha spento però le possibilità di rivederlo già in pista al Mugello con un'intervista a MotoGp.com: "Parlerò con i medici nei prossimi giorni, vorrei davvero poter essere al Mugello, ma penso sia più credibile un ritorno a Barcellona". Il team satellite della casa di Borgo Panigale non si è fatto trovare impreparato e, con tutta probabilità, ha già individuato il sostituto di Martin in Michele Pirro.

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Michele MotoGP, Martín sul rientro: "Mugello difficile, più probabile Barcellona" Intervistato da motogp.com, il pilota spagnolo della Pramac aggiunge: 'Mi sento bene e tutto sta ... In caso di assenza di Martín il team Pramac è pronto a schierare Michele Pirro , già iscritto al GP ...

Superbike, Marco Barnabò (Ducati): "Abbiamo solo bisogno di tempo" Moto.it MotoGp, Michele Pirro prende il posto di Jorge Martin al Mugello. Rabat torna in Superbike Continuano i problemi per Jorge Martin. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac è caduto lo scorso mese a Portimao, procurandosi fratture al metacarpo del pollice destro, al malleolo destro e al piatto ...

Ducati, cambio di pilota anche per il Mugello Niente da fare per Jorge Martin: il pilota spagnolo della Ducati dovrà saltare anche il Gran Premio di MotoGp al Mugello. Il centauro iberico, caduto malamente e travolto dalla sua moto in Portogallo, ...

