MotoGP Italy | Jorge Martin to miss the Mugello GP

(Di venerdì 21 maggio 2021)will not take part in theGP taking place next weekend. Team Ducati Pramac has confirmed this, explaining how the Italian track represents a real physical test for riders and that ...

Advertising

mikeyd_47 : @JeffJustJeff Espresso time! MotoGP Italia. -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Italy

La Gazzetta dello Sport

Translated by Heather Watson: the collaboration between Dovizioso and Aprilia continues... in that it's inand is a favourable track for the Desmosedici. Translated by Heather Watson: Aleix Espargaro has surgery for compartmental syndromeBisogna riconoscere alla Ducati i meriti di aver cambiato entrambi i piloti, una scelta che sta pagando”, ha aggiunto Suppo. Livio Suppo, in passato alla guida prima del muretto Ducati e poi di quello ...Ora che il peggio è decisamente tramontato, bisognerà solo capire se Jack troverà la costanza per diventare un autentico pretendente al titolo Australiano vero. Miller è nativo di Townsville, classe 1 ...