Morte Maradona: 'Omicidio volontario', in 7 sotto accusa (Di venerdì 21 maggio 2021) Leopoldo Luque, medico neurochirurgo che aveva operato Maradona per un ematoma al cervello e poi ne seguiva l'iter sanitario e' una delle sette persone accusate ufficialmente di Omicidio volontario ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) Leopoldo Luque, medico neurochirurgo che aveva operatoper un ematoma al cervello e poi ne seguiva l'iter sanitario e' una delle sette personete ufficialmente di...

