Monreale | Morvillo scuola di Legalità | sulle orme dei martiri della lotta a cosa nostra FOTO e VIDEO

(Di venerdì 21 maggio 2021) Alladiè stata celebrata la Giornata nazionalededicata alle vittime di mafia. Un momento conclusivo di tutto un percorso didattico incentrato sulla valorizzazionericerca scientifica e sull’importanzaconvivenza nel rispetto delle regole. Una celebrazione importante in un momento complesso come quello che stiamo vivendo. I bambini dell’infanzia, insieme agli alunni delle classi quinte diprimaria e ai ragazzi delle classi prime disecondaria di primo grado, hanno accolto il sindaco intonando l’Inno Nazionale. Dopo il salutoDirigente, professoressa Francesca Giammona, Padre Nicola Gaglio ha ricordato la figura del giudice Livatino la cui beatificazione è ...

MONREALE – In occasione della giornata della legalità, l'ICS Francesca Morvillo ha organizzato la manifestazione conclusiva del progetto "La Scienza è per la Vita". Durante la prima parte della celebr ...MONREALE, 20 maggio – Domani 21 maggio, a partire dalle 9 circa, si celebrerà presso l'istituto Morvillo la giornata nazionale della legalità dedicata alle vittime di mafia. Si tratta di un momento co ...