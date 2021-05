Monitoraggio Iss, Rezza: «Dati positivi grazie alle vaccinazioni. Siamo vicini al traguardo dei 50 casi su 100 mila abitanti» (Di venerdì 21 maggio 2021) «Il quadro italiano è in deciso miglioramento». Il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, ha parlato in termini positivi della situazione Coronavirus nel Paese durante la conferenza stampa sul Monitoraggio fatto dall’Iss e dal Ministero della Salute. «Continua la decrescita – ha dichiarato – e ci sono 7 Regioni che hanno valori di incidenza sotto i 50 su 100 mila abitanti». L’indice Rt dei contagi è a 0,78, in calo rispetto allo 0,86 della settimana scorsa: tutte le Regioni sono sotto l’1 e tutte sono nella soglia di rischio basso. L’età media del ricovero scende dai 65 anni ai 62 grazie anche alla campagna vaccinale che prosegue bene tra le persone più anziane. Stesso discorso per le terapie intensive, mentre rimane costante l’età media dei decessi (78 ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 maggio 2021) «Il quadro italiano è in deciso miglioramento». Il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, ha parlato in terminidella situazione Coronavirus nel Paese durante la conferenza stampa sulfatto dall’Iss e dal Ministero della Salute. «Continua la decrescita – ha dichiarato – e ci sono 7 Regioni che hanno valori di incidenza sotto i 50 su 100». L’indice Rt dei contagi è a 0,78, in calo rispetto allo 0,86 della settimana scorsa: tutte le Regioni sono sotto l’1 e tutte sono nella soglia di rischio basso. L’età media del ricovero scende dai 65 anni ai 62anche alla campagna vaccinale che prosegue bene tra le persone più anziane. Stesso discorso per le terapie intensive, mentre rimane costante l’età media dei decessi (78 ...

