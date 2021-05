Monitoraggio Iss, indice Rt a 0,78. Italia in zona Gialla. E tre Regioni si candidano per la zona Bianca (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Monitoraggio Iss del 21 maggio. Italia in zona Gialla. E tre Regioni si candidano per il passaggio in zona Bianca dal 1 giugno. Il 21 maggio è il giorno del nuovo Monitoraggio Iss, che inizierà a portare alla luce i nuovi parametri che saranno presi in considerazione per la valutazione della situazione epidemiologica. I nuovi parametri per il Monitoraggio Come noto, il tradizionale indice Rt lascia il posto a due nuovi parametri che saranno decisivi per valutare lo stato di salute di una Regione e quindi il colore della stessa: si tratta dell’incidenza e del livello di occupazione degli ospedali, il cosiddetto Rt ospedaliero. Il dato di fatto è che andare ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 21 maggio 2021) IlIss del 21 maggio.in. E tresiper il passaggio indal 1 giugno. Il 21 maggio è il giorno del nuovoIss, che inizierà a portare alla luce i nuovi parametri che saranno presi in considerazione per la valutazione della situazione epidemiologica. I nuovi parametri per ilCome noto, il tradizionaleRt lascia il posto a due nuovi parametri che saranno decisivi per valutare lo stato di salute di una Regione e quindi il colore della stessa: si tratta dell’incidenza e del livello di occupazione degli ospedali, il cosiddetto Rt ospedaliero. Il dato di fatto è che andare ...

Advertising

messveneto : Covid, il risultato del monitoraggio: l’”effetto riaperture” non c’è stato: L’Iss: Rt in calo netto dallo 0,86 a 0… - zazoomblog : Coronavirus oggi il nuovo monitoraggio ISS l’Italia in zona Gialla. L’Australia chiude i confini fino alla metà del… - news_mondo_h24 : Italia in zona Gialla. E tre Regioni si candidano per la zona Bianca - StreetNews24 : Oggi i dati del monitoraggio settimanale dell'Iss. Anche la Valle d'Aosta verso il cambio colore: sparisce la zona… - PenelopeVr46 : @Gigi_Piada75 eh beh, lei ne sa più dell'ISS che ancora non è certa degli anticorpi sviluppati dopo vaccino e li st… -