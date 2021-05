Modigliani | è uscito “Nuotare” il nuovo EP del cantautore sardo

(Di venerdì 21 maggio 2021) Oggi, venerdì 21 maggio, è” (Bianca Dischi/distr. Artist First), ilEP diche contiene 3 versioni dell’omonimo brano – che abbiamo già avuto modo di ascoltare nel suo disco d’esordio, “Uno”,questa primavera. L’EP è disponibile in streaming e digitale. Due nuove versioni del brano? Oltre alla versione già disponibile, saranno presenti “(di giorno)” e “(di notte)”. La prima versione, “di giorno”, è opera di Valerio Smordoni, che nel suo studio a Roma ha riprodotto il brano, mettendogli addosso un vestitoe particolarmente estivo, ritmato e danzante. La seconda, invece, “di notte”, è nata a casa dell’artista, al pianoforte. È una versione molto intima, registrata e prodotta da Samuele ...

