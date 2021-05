Mobilità docenti, esiti attesi il 7 giugno. Ecco i posti disponibili per provincia Aggiornato con Grosseto, Nuoro (Di venerdì 21 maggio 2021) Mobilità docenti anno scolastico 2021/22: gli esiti sono attesi per il 7 giugno. Nel frattempo gli Uffici Scolastici stanno pubblicando i posti disponibili per le operazioni. In maniera preventiva quindi il docente potrà conoscere se il posto desiderato è ancora disponibile, o quali potrebbero essere le opzioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 maggio 2021)anno scolastico 2021/22: glisonoper il 7. Nel frattempo gli Uffici Scolastici stanno pubblicando iper le operazioni. In maniera preventiva quindi il docente potrà conoscere se il posto desiderato è ancora disponibile, o quali potrebbero essere le opzioni. L'articolo .

Advertising

infoitinterno : Mobilità docenti, esiti attesi il 7 giugno. Ecco i posti disponibili per provincia - EdizioniAnicia : Mobilità docenti 2021/22, posti disponibili per provincia aggiornati al 21 maggio (ELENCHI USP) - claudiafinelli1 : @CottarelliCPI La riduzione delle iscrizioni NON riduce il numero degli alunni per classe in quanto gli USR 'ACCORP… - infoitinterno : Mobilità docenti 2021/22, posti disponibili per provincia aggiornati al 21 maggio (ELENCHI USP) | ScuolaInforma - scuolainforma : Mobilità docenti 2021/22, posti disponibili per provincia aggiornati al 21 maggio (ELENCHI USP) -