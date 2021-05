MiSE, online piattaforma per nomine amministrazioni straordinarie (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato l’avviso che apre i termini per la presentazione delle candidature dei professionisti interessati a ricoprire gli incarichi di commissario giudiziale, commissario straordinario e di membro dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Lo comunica lo stesso MiSE sottolineando che “fino al prossimo 31 maggio 2021 sarà, infatti, possibile registrarsi sulla piattaforma online commissaricomitatias.MiSE.gov.it”. I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in un elenco, aggiornato annualmente, sulla base delle disposizioni previste dalla direttiva firmata recentemente dal Ministro Giorgetti. I nuovi criteri, ispirati a principi di tempestività, efficacia e ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato l’avviso che apre i termini per la presentazione delle candidature dei professionisti interessati a ricoprire gli incarichi di commissario giudiziale, commissario straordinario e di membro dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Lo comunica lo stessosottolineando che “fino al prossimo 31 maggio 2021 sarà, infatti, possibile registrarsi sullacommissaricomitatias..gov.it”. I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in un elenco, aggiornato annualmente, sulla base delle disposizioni previste dalla direttiva firmata recentemente dal Ministro Giorgetti. I nuovi criteri, ispirati a principi di tempestività, efficacia e ...

