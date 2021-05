Miryea Stabile | notte di dolori allo stomaco all’Isola dei Famosi 2021 | “Ragazzi sto male”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 21 maggio 2021) Non è stata unada sogno per la naufraga in quel dell’Isola deiper, una delle indiscusse protagoniste di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi. La naufraga infatti, a causa di alcuni problemi intestinali, avrebbe accusato unssere non indifferente. Isola deie il mal diNon proprio una passeggiata in quel delle Honduras per, la naufraga dell’Isola dei. Stando a quanto riportato da numerose testate sul web, la naufraga avrebbe infatti accusato i sintomi di quello che sembra essere stato un brutto mal di pancia o mal di ...