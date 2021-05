“Mio fratello è morto così”. Mauro Corona, il dramma nella sua famiglia. E il dolore che non passa (Di venerdì 21 maggio 2021) Mauro Corona è ormai ospite fisso di Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio che va in onda il giovedì sera su Rete4. Dopo l’esperienza in Rai al fianco di Bianca Berlinguer, per lo scrittore si sono aperte le porte di Mediaset e il giornalista lo invita in tutte le puntate per approfondire i temi di attualità. La scorsa settimana ci fu una sorpresa per Corona: infatti la giornalista gli ha inviato un simpatico messaggio. “Ciao Mauro, mi hai tradito. Sei andato ospite fisso nella trasmissione di Rete 4, però ti perdono perché il tuo tradimento è stato per causa di forza maggiore ed è avvenuto né per la tua volontà né per la mia. Però comunque vai da un giornalista che con noi di Cartabianca è sempre stato gentile e disponibile. Ma come mi dici sempre tu a telefono, tanto prima o poi – ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 maggio 2021)è ormai ospite fisso di Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio che va in onda il giovedì sera su Rete4. Dopo l’esperienza in Rai al fianco di Bianca Berlinguer, per lo scrittore si sono aperte le porte di Mediaset e il giornalista lo invita in tutte le puntate per approfondire i temi di attualità. La scorsa settimana ci fu una sorpresa per: infatti la giornalista gli ha inviato un simpatico messaggio. “Ciao, mi hai tradito. Sei andato ospite fissotrasmissione di Rete 4, però ti perdono perché il tuo tradimento è stato per causa di forza maggiore ed è avvenuto né per la tua volontà né per la mia. Però comunque vai da un giornalista che con noi di Cartabianca è sempre stato gentile e disponibile. Ma come mi dici sempre tu a telefono, tanto prima o poi – ha ...

