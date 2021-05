Ministro Orlando firma decreto finanziamento istituti patronato (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha firmato il decreto per il finanziamento degli istituti di patronato nell’esercizio finanziario 2021. In base al provvedimento saranno erogati 15 milioni di euro ai soggetti beneficiari. Orlando ha colto l’occasione della firma del decreto per ricordare, ancora una volta, l’attenzione e la sensibilità del Dicastero al ruolo degli istituti di patronato e, più in generale, di quelli operanti nell’assistenza sociale. Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Ildel Lavoro Andreahato ilper ildeglidinell’esercizio finanziario 2021. In base al provvedimento saranno erogati 15 milioni di euro ai soggetti beneficiari.ha colto l’occasione delladelper ricordare, ancora una volta, l’attenzione e la sensibilità del Dicastero al ruolo deglidie, più in generale, di quelli operanti nell’assistenza sociale.

