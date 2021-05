(Di venerdì 21 maggio 2021) Investitosiva sull', ieri a Rozzano, nel Milanese, è in condizioni gravissime - come riporta 'Il Giorno' - il 27enne Gioacchino Fittipaldi, che con il suo mezzo ha partecipato ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milano, travolto da un camion mentre si allena con l'handbike: grave atleta del team Zanardi - leggoit : Milano, travolto da un camion mentre si allena con l'handbike: grave atleta del team Zanardi - RADIOBRUNO1 : Il grave incidente è accaduto ieri pomeriggio #Milano #handbike #incidente #AlexZanardi #RadioBruno #21maggio - RedazioneLaNews : #Milano Incidente a Rozzano (Milano), gravissimo ciclista travolto da un camion - TaninoLugara : RT @Corriere: Si allena in handbike, travolto: grave atleta del team di Zanardi -

Lo scorso anno ha partecipato a una corsa in onore del suo mentore Zanardi, anche luida un camion nel giugno di un anno fa.... è stato trasportato con l'elicottero in codice rosso all'ospedale Niguarda di, dove sono ... è andato incontro allo stesso destino del suo mentore, Alex Zanardi,da un mezzo pesante nel ...Investito mentre si allenava sull'handbike, ieri a Rozzano, nel Milanese, è in condizioni gravissime - come riporta "Il Giorno" - il 27enne Gioacchino Fittipaldi, ...Gioacchino Fittipaldi, atleta di handbike del team Zanardi Obiettivo3, investito da un tir a Rozzano (Milano) mentre si allenava sul suo mezzo.