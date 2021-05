Milano: Sala, 'aprire campo alleanze, qui possono nascere nuove forze politiche' (2) (Di venerdì 21 maggio 2021) (Adnkronos) - A Milano, continua Sala, "dobbiamo confermare il mondo ampio del centrosinistra e insieme rassicurare che non siamo dei pazzi scriteriati e che si possono portare avanti politiche ambientali non in maniera ideologica ma migliorando l'ambiente e creando lavoro. Ribadisco: non sono favorevole ad allargamenti estemporanei a altre forze politiche. E poi di che partiti si sta parlando? Il centrodestra non è tutto uguale". All'ex sindaco Gabriele Albertini Sala aveva risposto che a Milano "non ci sono le condizioni per governare insieme alla Lega. Primo perché abbiamo una visione diametralmente opposta della società. Secondo, anche se a Roma accettano una Lega di lotta e di governo, io no. Detesto l'idea che si possa essere di lotta e di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) (Adnkronos) - A, continua, "dobbiamo confermare il mondo ampio del centrosinistra e insieme rassicurare che non siamo dei pazzi scriteriati e che siportare avantiambientali non in maniera ideologica ma migliorando l'ambiente e creando lavoro. Ribadisco: non sono favorevole ad allargamenti estemporanei a altre. E poi di che partiti si sta parlando? Il centrodestra non è tutto uguale". All'ex sindaco Gabriele Albertiniaveva risposto che a"non ci sono le condizioni per governare insieme alla Lega. Primo perché abbiamo una visione diametralmente opposta della società. Secondo, anche se a Roma accettano una Lega di lotta e di governo, io no. Detesto l'idea che si possa essere di lotta e di ...

