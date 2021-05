Milano: per l’ex discoteca Karma un futuro all’insegna del ‘sociale’ (2) (Di venerdì 21 maggio 2021) (Adnkronos) – L’offerente dovrà presentare un progetto di recupero, riqualificazione e manutenzione dell’ex discoteca prevedendo l’insediamento di funzioni di interesse pubblico come spazi socio-culturali e creativi, teatri e auditorium e locali per lo spettacolo, laboratori e spazi per l’innovazione, incubatori di imprese, centri polivalenti e centri sportivi. Accanto a queste funzioni, sono possibili “attività private, purché siano anch’esse qualificanti e necessarie per generare reddito al fine di garantire la sostenibilità economica del recupero e della manutenzione dell’immobile”. La proposta non potrà prevedere l’insediamento di discoteche e sale da ballo. Il diritto di superficie sarà concesso con sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di Milano. Il termine di presentazione delle candidature è fissato per il 10 ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) (Adnkronos) – L’offerente dovrà presentare un progetto di recupero, riqualificazione e manutenzione delprevedendo l’insediamento di funzioni di interesse pubblico come spazi socio-culturali e creativi, teatri e auditorium e locali per lo spettacolo, laboratori e spazi per l’innovazione, incubatori di imprese, centri polivalenti e centri sportivi. Accanto a queste funzioni, sono possibili “attività private, purché siano anch’esse qualificanti e necessarie per generare reddito al fine di garantire la sostenibilità economica del recupero e della manutenzione dell’immobile”. La proposta non potrà prevedere l’insediamento di discoteche e sale da ballo. Il diritto di superficie sarà concesso con sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di. Il termine di presentazione delle candidature è fissato per il 10 ...

Advertising

fattoquotidiano : Aria inquinata soprattutto a causa del traffico: allarme a Milano, dove ogni anno muoiono 1500 persone per malattie… - GDF : #GDF #Milano #Frode fiscale e riciclaggio transnazionale in paradisi off-shore. Sequestri per 9 milioni di euro.… - fattoquotidiano : Elezioni a Milano, Sala: “Pd è mio azionista di maggioranza, ma bisogna aprire e guardare M5s. Per ora, però, megli… - marco_disca : RT @LegaSalvini: #Morelli: UNA BUONA NOTIZIA. M4: CI SIAMO!!! Pronte all'apertura le prime fermate dell'M4 di Milano, la nuova metropolita… - lapos120033 : @elena28813645 Mi accontenterei che fosse sul treno per Milano -