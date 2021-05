Milano: affitto immobili Comune, concessa cessione credito d'imposta (Di venerdì 21 maggio 2021) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - Fino al 15 giugno sarà possibile per i locatari di immobili gestiti direttamente dal Comune di Milano cedere il proprio credito d'imposta all'amministrazione come pagamento dei canoni di locazione o concessione. Lo ha deciso l'amministrazione comunale. Si tratta di una misura prevista dal cosiddetto “Bonus Affitti” inserito nel Decreto Rilancio del Governo a cui il Comune di Milano ha aderito per andare incontro alle esigenze finanziarie di molti locatari. "Si tratta di una scelta operata a favore di categorie in difficoltà", afferma l'assessore al Bilancio e Demanio Roberto Tasca. "Con la cessione del credito d'imposta avremo una misura di aiuto in più ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021), 21 mag. (Adnkronos) - Fino al 15 giugno sarà possibile per i locatari digestiti direttamente daldicedere il propriod'all'amministrazione come pagamento dei canoni di locazione o con. Lo ha deciso l'amministrazione comunale. Si tratta di una misura prevista dal cosiddetto “Bonus Affitti” inserito nel Decreto Rilancio del Governo a cui ildiha aderito per andare incontro alle esigenze finanziarie di molti locatari. "Si tratta di una scelta operata a favore di categorie in difficoltà", afferma l'assessore al Bilancio e Demanio Roberto Tasca. "Con ladeld'avremo una misura di aiuto in più ...

