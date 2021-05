Milan, Zaccardo: “Donnarumma? Al 51% lascia e al 49% rimane” (Di venerdì 21 maggio 2021) Cristian Zaccardo, ex difensore del Milan, ha parlato dell'ultima di campionato contro l'Atalanta e del futuro di Gianluigi Donnarumma Leggi su pianetamilan (Di venerdì 21 maggio 2021) Cristian, ex difensore del, ha parlato dell'ultima di campionato contro l'Atalanta e del futuro di Gianluigi

Advertising

LonigroMarco : EX MILAN, #Zaccardo: 'Rinnovo #Donnarumma? Tra poco scopriremo il suo futuro' - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Zaccardo: 'Destino nelle mani del Milan. Donnarumma? Per me al 51% lascia' - MCalcioNews : Milan, Zaccardo: “Donnarumma? Al 51% lascia. Manca poco per conoscere il suo futuro' - notizie_milan : Zaccardo: “Donnarumma? Per me al 51% lascia” - gilnar76 : Zaccardo: «L’Atalanta si gioca il secondo posto, non so quando ricapiterà» #7champions #Acm #Acmilan #Milan… -