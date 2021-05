Milan | Raiola offre Donnarumma al Barcellona | i dettagli

(Di venerdì 21 maggio 2021), spunta il: la nuova mossa diche come ilvede il tempo stringere verso la scadenza del contratto Bomba dalla Spagna. Secondo AS Minoavrebbe offerto Gigioal. I colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza colsono da tempo a un binario morto (i rossoneri sono fermi alla loro offerta da 8 milioni all’anno) e si è parlato molto dell’interesse della Juventus (che avrebbe pronta un’offerta da circa 10 milioni a stagione). Secondo il quotidiano spagnolo il super agente avrebbe offertoa parametro zero ai blaugrana, alle prese con la rivoluzione Laporta. Il nuovo presidente blaugrana, si legge, apprezzerebbe molto il portiere della Nazionale azzurra e per ...

Advertising

capuanogio : #Raiola offre #Donnarumma al #Barcellona che potrebbe mettere Ter Stegen sul mercato per fare posto al portiere del… - Daniele20052013 : Dalla Spagna: Milan, Raiola offre Donnarumma al Barcellona - apetrazzuolo : DALLA SPAGNA - Milan, Raiola avrebbe offerto Donnarumma al Barcellona - sportli26181512 : Dalla Spagna: Milan, Raiola offre Donnarumma al Barcellona: Un orizzonte sempre più incerto,...… - milanmagazine_ : DALLA SPAGNA - Milan, Raiola avrebbe offerto Donnarumma al Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Raiola

Donnarumma, spunta il Barcellona: la nuova mossa diche come ilvede il tempo stringere verso la scadenza del contratto Bomba dalla Spagna. Secondo AS Minoavrebbe offerto Gigio Donnarumma al Barcellona. I colloqui per il rinnovo ...Domenica sera, ilsi gioca tutto al Gewiss Stadium di Bergamo: in caso di qualificazione in ... SI MUOVE- Per il futuro di Donnarumma, intanto, si muove Mino. Dopo la Juve, pronta ...Domenica sera, il Milan si gioca tutto al Gewiss Stadium di ... sono già cautelati bloccando Mike Maignan del Lille. SI MUOVE RAIOLA - Per il futuro di Donnarumma, intanto, si muove Mino Raiola.Come riportato da AS, infatti, Donnarumma sarebbe stato offerto in Spagna dal suo procuratore Mino Raiola, precisamente al Bercellona. La permanenza tutt’altro che sicura di Ter Stegen ...