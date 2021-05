Milan, Kjaer: «Mai avrei pensato di dover vivere una stagione senza tifosi» (Di venerdì 21 maggio 2021) Simon Kjaer ha ricevuto il “Premio Gentleman”: ecco le dichiarazioni del difensore rossonero sull’assenza dei tifosi allo stadio Simon Kjaer ha ricevuto il “Premio Gentleman”. Ecco le dichiarazioni del difensore del Milan sull’assenza dei tifosi allo stadio per le ben note vicende legate alla pandemia da COVID. «E’ stata una stagione particolare senza i tifosi allo stadio, non pensavo di provarla mai nella mia carriera. I nostri tifosi ci sono mancati tanto, ma li abbiamo sentiti sempre vicini. Speriamo di rivederli presto allo stadio». CONTINUA A LEGGERE SU MilanNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Simonha ricevuto il “Premio Gentleman”: ecco le dichiarazioni del difensore rossonero sull’asdeiallo stadio Simonha ricevuto il “Premio Gentleman”. Ecco le dichiarazioni del difensore delsull’asdeiallo stadio per le ben note vicende legate alla pandemia da COVID. «E’ stata unaparticolareallo stadio, non pensavo di provarla mai nella mia carriera. I nostrici sono mancati tanto, ma li abbiamo sentiti sempre vicini. Speriamo di rivederli presto allo stadio». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

