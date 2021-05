Milan, domenica la carica della Curva Sud a Milanello: “Traguardo vicino” (Di venerdì 21 maggio 2021) La Curva Sud darà la sua carica al Milan domenica mattina, nel giorno della sfida decisiva contro l’Atalanta. C’è il posto Champions in palio e i tifosi a Milanello sono pronti a rispondere presente. “domenica alle 9.30 ci vediamo a Milanello per sostenere i ragazzi in vista dell’ultimo impegno, decisivo per le sorti della nostra stagione – si legge nel post della Curva Sud – il Traguardo è vicino e tutti noi vogliamo raggiungere l’obiettivo. Caricheremo la squadra al cancello d’ingresso con il colore e l’entusiasmo che da sempre ci contraddistinguono e accompagneremo il pullman sul viale d’uscita da Milanello”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) LaSud darà la suaalmattina, nel giornosfida decisiva contro l’Atalanta. C’è il posto Champions in palio e i tifosi aello sono pronti a rispondere presente. “alle 9.30 ci vediamo aello per sostenere i ragazzi in vista dell’ultimo impegno, decisivo per le sortinostra stagione – si legge nel postSud – ile tutti noi vogliamo raggiungere l’obiettivo. Caricheremo la squadra al cancello d’ingresso con il colore e l’entusiasmo che da sempre ci contraddistinguono e accompagneremo il pullman sul viale d’uscita daello”. SportFace.

