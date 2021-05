Migranti | a decine tentano ingresso a Melilla | c' è l' esercito

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Migranti decine

Agenzia ANSA

Aria di tensione a Melilla, enclave spagnola in Marocco: per la quarta notte consecutiva,di persone hanno tentato di superare le barriere al confine tra il Paese nordafricano e la ......Come loro,di adolescenti si aggirano scalzi e sperduti nell'enclave spagnola di 84mila ...resta la più delicata e difficile da risolvere nel caos provocato dall'onda d'urto di 9mila" ...Aria di tensione a Melilla, enclave spagnola in Marocco: per la quarta notte consecutiva, decine di persone hanno tentato di superare le barriere al confine tra il Paese nordafricano e la Spagna, seco ...Serve un cambio di passo per la distribuzione e ricollocazione dei migranti in Europa: il nodo sarà sul tavolo del Consiglio europeo che si tiene unedì prossimo ...