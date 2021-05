Migranti, Sea Eye attracca a Pozzallo: a bordo 414 persone (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ attraccata nel porto di Pozzallo (Ragusa) la nave Sea Eye 4 con a bordo 414 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Tra loro ci sono anche 150 minori. I Migranti verranno sottoposti al tampone e subito dopo gli adulti verranno trasferiti a bordo della nave Aurelia, per la quarantena. I minori non accompagnati saranno invece trasferiti in un centro di accoglienza in provincia di Ragusa. La nave era diretta prima a Palermo ma poi ha ottenuto l’autorizzazione per l’attracco a Pozzallo. IL SINDACO “Siamo tutti d’accordo, non potrebbe essere altrimenti, che ogni uomo in mare deve essere salvato, ma aldilà di questa comune premessa ogni istituzione deve assumersi la propria responsabilità. Non c’è più tempo per la cultura degli alibi, per lo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ta nel porto di(Ragusa) la nave Sea Eye 4 con a414soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Tra loro ci sono anche 150 minori. Iverranno sottoposti al tampone e subito dopo gli adulti verranno trasferiti adella nave Aurelia, per la quarantena. I minori non accompagnati saranno invece trasferiti in un centro di accoglienza in provincia di Ragusa. La nave era diretta prima a Palermo ma poi ha ottenuto l’autorizzazione per l’attracco a. IL SINDACO “Siamo tutti d’accordo, non potrebbe essere altrimenti, che ogni uomo in mare deve essere salvato, ma aldilà di questa comune premessa ogni istituzione deve assumersi la propria responsabilità. Non c’è più tempo per la cultura degli alibi, per lo ...

