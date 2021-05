Migranti: Sea Eye, a Pozzallo frasi razziste (Di venerdì 21 maggio 2021) frasi razziste durante le operazioni di sbarco ed i controlli medici - con i tamponi per il Covid - dei 414 Migranti della Sea Eye 4 arrivati oggi a Pozzallo. Lo denuncia il responsabile delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021)durante le operazioni di sbarco ed i controlli medici - con i tamponi per il Covid - dei 414della Sea Eye 4 arrivati oggi a. Lo denuncia il responsabile delle ...

Advertising

amnestyitalia : Archiviata l’inchiesta contro Carola Rackete, capitana della nave Sea Watch 3. Secondo la procura, Rackete aveva il… - ilriformista : Niente processo per Carola #Rackete, archiviate le accuse nei confronti della comandante della @SeaWatchItaly: “Ave… - repubblica : ?? Sea Watch, i pm di Agrigento: 'Niente processo per Carola Rackete, aveva il dovere di portare i migranti in porto' - MazziottaFabio : RT @MarcoSanavia1: Ma più di tutto mi stanno sul cazzo le ONG tedesche che con estremo scherno e razzismo nei nostri confronti, raccattano… - stenric56 : RT @Agenzia_Ansa: Frasi razziste durante lo sbarco dei 414 migranti dalla Sea Eye 4 arrivati oggi a Pozzallo. A bordo della nave ci sono an… -