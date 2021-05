Migranti | Galli Lega | ' Accordi con gli Stati africani solo per investire a casa loro Soluzione non sono i corridoi umanitari '

(Di venerdì 21 maggio 2021) 'Per far passare chi, a fronte delle decine milioni di persone che vogliono venire in Europa? ' ha detto l'esponente dellaa ...

Advertising

galli_pippo : RT @fratotolo2: I minori #migranti, a bordo della nave #SeaEye4 di @seaeyeorg, stanno sbarcando a #Pozzallo. Con un simile dispiegamento di… - galli_pippo : RT @AlexSanna38: È la stessa #Lamorgese che ha scatenato elicotteri e droni contro gli italiani? In quel caso sapeva benissimo cosa fare...… - giulio_galli : RT @robertosaviano: Questo abbraccio rappresenta l’unica Europa in cui mi riconosco. Luna, volontaria della Croce Rossa, stringe un ragazz… - galli_pippo : RT @Gianmar26145917: #TG5: #Lamorgese dalla #Tunisia si scaglia contro l'UE incapace di fornire una risposta comune al problema dei 'migran… - galli_pippo : RT @VittorioSgarbi: Il presidente del governo spagnolo Sánchez, che è anche Segretario del Partito Socialista Operaio, respinge i migranti… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Galli

TG La7

'Per far passare chi, a fronte delle decine milioni di persone che vogliono venire in Europa? ' ha detto l'esponente della Lega a ...... con epidemiologi, immunologi e virologi assurti a nuove star televisive: Massimoil martedì ... Prima dell'anno pandemico, qual era il tema all'ordine del giorno? I. Salvini e i. ...Ceuta, al confine con il Marocco. Un giovane migrante in lacrime ha usato alcune bottiglie di plastica per restare a galla. LE FOTO.Entrambe le immagini hanno alimentato storie giornalistiche commoventi, in qualche modo scritte apposta per commuovere: l’eroismo del poliziotto da un lato, lo spirito solidale dell’operatrice dall’al ...