Michelle Hunziker stupisce i fan con una sua foto da bambina: incredibile la somiglianza con Aurora (Di venerdì 21 maggio 2021) Questa mattina, 21 Maggio 2021, Michelle Hunziker ha deciso di dare il “buongiorno” ai suoi ammiratori su Instagram pubblicando una sua foto del passato. La showgirl ha deciso di aprire la scatola dei ricordi e di condividerne qualcuno. La foto da bambina di Michelle Hunziker su Instagram ha immediatamente catturato l’attenzione dei followers, i quali hanno notato un’incredibile somiglianza con sua figlia Aurora Ramazzotti, nata dalla storia d’amore con il suo ex marito Eros. Il post in pochissimo tempo è stato letteralmente invaso da like e commenti. Che dire? Madre Natura è stata davvero molto gentile con Michelle. Per lei gli anni non sembrano passare. Michelle ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Questa mattina, 21 Maggio 2021,ha deciso di dare il “buongiorno” ai suoi ammiratori su Instagram pubblicando una suadel passato. La showgirl ha deciso di aprire la scatola dei ricordi e di condividerne qualcuno. Ladadisu Instagram ha immediatamente catturato l’attenzione dei followers, i quali hanno notato un’con sua figliaRamazzotti, nata dalla storia d’amore con il suo ex marito Eros. Il post in pochissimo tempo è stato letteralmente invaso da like e commenti. Che dire? Madre Natura è stata davvero molto gentile con. Per lei gli anni non sembrano passare....

moonchld_leo : taehyung con questi capelli è proprio il barboncino di michelle hunziker - giornali_it : Michelle Hunziker: l’incredibile rivelazione su Eros Ramazzotti #21maggio #QuotidianiOnline #Notizieit #Attualita - _IDavideI_ : @m_hunziker Michelle sono un grafico e ho ideato una linea di grafiche per il mondo femminile. Se può interessarvi… - cucimilamore : Comunque l’avvocato di Doppia Difesa ha potuto parlare solo grazie a Michelle Hunziker e non dite che non è vero #BomberVSKing - justcallmematte : #bombervsking Michelle Hunziker che spara dati a cazzo, viene corretta e tira fuori la giustificazione manco me alle interrogazioni a scuola -

