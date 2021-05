“Mi dispiace”. Lascio la musica e la tv: terribile notizia per tutti i fan del cantante e della trasmissione. “Ho sbagliato e chiedo scusa” (Di venerdì 21 maggio 2021) Roberto Angelini, colonna portante del programma di La7 Propaganda Live, ha deciso di mollare il suo impegno con la trasmissione e con la musica in generale: “chiedo scusa. Ho sbagliato e mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e mi prendo una pausa”. Con queste parole, pubblicate accanto a un post sul suo profilo Instagram, Roberto Angelini, cantante e musicista ha annunciato la sua pausa dal lavoro in tv. Chi segue il programma sa bene che nei scorsi giorni, il chitarrista della nota trasmissione condotta da Diego Bianchi, era stato al centro delle cronache per una polemica che aveva fatto partire lui stesso, parlando del ‘torto’ fattole da una ragazza – che lui chiamava “amica” – che lavorava nel suo ristorante giapponese a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Roberto Angelini, colonna portante del programma di La7 Propaganda Live, ha deciso di mollare il suo impegno con lae con lain generale: “. Hoe mi. Ripongo la chitarra nella custodia e mi prendo una pausa”. Con queste parole, pubblicate accanto a un post sul suo profilo Instagram, Roberto Angelini,e musicista ha annunciato la sua pausa dal lavoro in tv. Chi segue il programma sa bene che nei scorsi giorni, il chitarristanotacondotta da Diego Bianchi, era stato al centro delle cronache per una polemica che aveva fatto partire lui stesso, parlando del ‘torto’ fattole da una ragazza – che lui chiamava “amica” – che lavorava nel suo ristorante giapponese a ...

