"Mettetelo in secondo piano...". Quei timori di Letta sul voto anticipato (Di venerdì 21 maggio 2021) Il segretario del Pd vuole sbarrare la strada del Colle a Draghi per evitare le elezioni nel 2022, come vorrebbe Salvini. Così prepara il jolly: una donna presidente. E spunta Finocchiaro Leggi su ilgiornale (Di venerdì 21 maggio 2021) Il segretario del Pd vuole sbarrare la strada del Colle a Draghi per evitare le elezioni nel 2022, come vorrebbe Salvini. Così prepara il jolly: una donna presidente. E spunta Finocchiaro

Advertising

untizio : RT @hutck: EMA sul vaccino Pfizer: a dicembre doveva stare a -40 gradi a febbraio poteva stare in frigo 12 ore a marzo poteva starci 5 gio… - mylife_gr : RT @hutck: EMA sul vaccino Pfizer: a dicembre doveva stare a -40 gradi a febbraio poteva stare in frigo 12 ore a marzo poteva starci 5 gio… - Pidgeon70 : RT @hutck: EMA sul vaccino Pfizer: a dicembre doveva stare a -40 gradi a febbraio poteva stare in frigo 12 ore a marzo poteva starci 5 gio… - JackBurton_79 : RT @hutck: EMA sul vaccino Pfizer: a dicembre doveva stare a -40 gradi a febbraio poteva stare in frigo 12 ore a marzo poteva starci 5 gio… - FrancySwing : RT @hutck: EMA sul vaccino Pfizer: a dicembre doveva stare a -40 gradi a febbraio poteva stare in frigo 12 ore a marzo poteva starci 5 gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Mettetelo in secondo "Mettetelo in secondo piano...". Quei timori di Letta sul voto anticipato "La linea ufficiale è quella di mettere in secondo piano il dibattito sulla Presidenza della Repubblica", spiega una fonte a IlGiornale.it . Il motivo? Una lunga campagna elettorale rischia di ...

Tortine salate di pasta fillo con zucchine, ricotta e salame Tagliate ogni foglio di pasta fillo in quadrati che messi negli stampini da muffin possano fuoriuscire. Ungete il primo foglio, mettetelo nello stampino e sovrapponete il secondo, ungetelo e ...

"La linea ufficiale è quella di metterepiano il dibattito sulla Presidenza della Repubblica", spiega una fonte a IlGiornale.it . Il motivo? Una lunga campagna elettorale rischia di ...Tagliate ogni foglio di pasta filloquadrati che messi negli stampini da muffin possano fuoriuscire. Ungete il primo foglio,nello stampino e sovrapponete il, ungetelo e ...