Meteo Italia al 5 giugno | CALDO | ma anche rischio MALTEMPO

POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Ultimamente abbiamo parlato abbondantemente del tentativo di consolidamento dell'Alta Pressione e in modo particolare del CALDO. Difatti avremo a che fare, varie volte, con una struttura anticiclonica a prevalente matrice subtropicale, il ché non sarebbe certo una novità così come non lo sarebbe neppure un aumento termico sostanziale. Tuttavia, considerando la configurazione barica europea, il rischio che tale struttura venga spesso insidiata da perturbazioni e quindi da peggioramenti improvvisi è alto. Difatti un po' tutti i modelli matematici di previsione continua a proporci l'isolamento di un'ampia circolazione depressionaria sul Nord Europa, circolazione che qualora dovesse riuscire a spingersi verso sud creerebbe i presupposti per dei cedimenti anticiclonici anche sulle ...

