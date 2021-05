Mercato Juventus, sfida con l’Inter per il gioiello della Fiorentina (Di venerdì 21 maggio 2021) Mercato Juventus – La concorrenza maggiore, per il difensore della Fiorentina che sarebbe entrato nel mirino della Juventus, potrebbe arrivare da una delle rivali storiche: l’Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, la società nerazzurra avrebbe messo gli occhi sullo stesso possibile obiettivo di Mercato dei bianconeri. Vale a dire il difensore viola Milenkovic. Lascerà la società toscana alla fine della stagione il calciatore. E Commisso spera che su di lui si possa aprire un’asta. Mercato Juventus, le ultimissime sulla difesa Anche perché, nel frattempo, soprattutto in Premier League qualcuno ha mostrato un certo interesse. Arsenal e Manchester United infatti avrebbero cominciato a fare dei ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 21 maggio 2021)– La concorrenza maggiore, per il difensoreche sarebbe entrato nel mirino, potrebbe arrivare da una delle rivali storiche:. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, la società nerazzurra avrebbe messo gli occhi sullo stesso possibile obiettivo didei bianconeri. Vale a dire il difensore viola Milenkovic. Lascerà la società toscana alla finestagione il calciatore. E Commisso spera che su di lui si possa aprire un’asta., le ultimissime sulla difesa Anche perché, nel frattempo, soprattutto in Premier League qualcuno ha mostrato un certo interesse. Arsenal e Manchester United infatti avrebbero cominciato a fare dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Col tonfo Juventus, Ronaldo non avrà dubbi: ecco dove andrà ...coppa dalle grandi orecchie dipendono tante cose tra cui il mercato, gli investimenti e il futuro di CR7. Futuro incerto Ad oggi il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora in bilico e se la Juventus non ...

Calciomercato Milan, Pozzo: "De Paul? Spero resti con noi" Il nodo che rimane da sciogliere riguarda l'alto valore di mercato del numero 10 dell'Udinese . ... Sull'argentino c'è comunque molta concorrenza, soprattutto in Italia, dato che anche Inter e Juventus ...

Calciomercato Juventus, Moggi ‘stronca’ Ronaldo e Gattuso CalcioMercato.it Rugani attende il Cagliari Secondo quanto riportato dall’edizione on line de La Gazzetta dello Sport il difensore di proprietà della Juventus sta alla finestra in attesa di offerte Giunto in Sardegna nelle ultime ore del mercat ...

Mercato Juventus, sfida con l’Inter per il gioiello della Fiorentina MERCATO JUVENTUS - La concorrenza maggiore, per il difensore della Fiorentina che sarebbe entrato nel mirino dell ...

