Mercato Juventus, addio in vista: un esterno vicino alla cessione (Di venerdì 21 maggio 2021) Mercato Juventus – Contro l’Atalanta, la Juventus si gioca le residue speranze di acciuffare un piazzamento in Champions League che sarebbe oro colato per le casse bianconere. Nel caso in cui Cristiano Ronaldo e compagni dovessero mancare l’approdo alla massima competizione continentale, infatti, la prossima campagna acquisti andrà incontro ad un sensibile ridimensionamento in termini di budget e di obiettivi. Mercato Juventus, Douglas Costa verso l’addio Da qui, l’importanza di mettere a segno quelle cessioni che possano liberare spazio salariale importante, vendendo quegli esuberi che appesantiscono il monte ingaggi della Vecchia Signora. Uno di questi è Douglas Costa che, stando a quanto riferito da TMW, avrebbe trovato un accordo di massima con il Gremio per il suo ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 21 maggio 2021)– Contro l’Atalanta, lasi gioca le residue speranze di acciuffare un piazzamento in Champions League che sarebbe oro colato per le casse bianconere. Nel caso in cui Cristiano Ronaldo e compagni dovessero mancare l’approdomassima competizione continentale, infatti, la prossima campagna acquisti andrà incontro ad un sensibile ridimensionamento in termini di budget e di obiettivi., Douglas Costa verso l’Da qui, l’importanza di mettere a segno quelle cessioni che possano liberare spazio salariale importante, vendendo quegli esuberi che appesantiscono il monte ingaggi della Vecchia Signora. Uno di questi è Douglas Costa che, stando a quanto riferito da TMW, avrebbe trovato un accordo di massima con il Gremio per il suo ...

