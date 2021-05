Advertising

patroclo1991 : RT @queequeg1901: Funziona così: se dici che l'hanno scorso i morti erano meno ma senza vaccino allora fai anti scienza basata su coinciden… - CorriereCitta : Meno di un mese alla fine della scuola, ecco come lo stanno vivendo gli studenti - EUPH0RHYUN : la vostra stima per i bangtan è basata su cosa esattamente ??? è abbastanza riduttivo basarla su quante volte posta… - riconoscibile : RT @queequeg1901: Funziona così: se dici che l'hanno scorso i morti erano meno ma senza vaccino allora fai anti scienza basata su coinciden… - DartNose : RT @queequeg1901: Funziona così: se dici che l'hanno scorso i morti erano meno ma senza vaccino allora fai anti scienza basata su coinciden… -

Ultime Notizie dalla rete : Meno mese

Corriere della Sera

Sono 12.288 le persone al momento positive in tutta la regione Il 4,5 per cento inrispetto a ieri e circa la metà rispetto ad unfa. Di queste i ricoverati sono 837 (40nelle ...Sono 12.288 le persone al momento positive in tutta la regione, il 4,5 per cento inrispetto a ieri e circa la metà rispetto ad unfa. Di queste i ricoverati sono 837 (40nelle ...Sono 392 i nuovi casi di coronavirus registrati, nelle ultime ventiquattro ore, nel bollettino quotidiano della Regione che disegna l’andamento dell’epidemia in Toscana, inviato come ogni giorno a mez ...Sono 392, età media 41 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove si registrano 11 decessi: otto uomini e tre donne, con un'età media di 84,4 anni. Sono 238.734 i casi registrati nella regione ...