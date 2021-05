Medici rifiutano vaccino e propongono ricorso contro l’Ulss Dolomiti (Di venerdì 21 maggio 2021) “Queste persone che non si vaccinano, pur essendo laureati in Medicina, non sono Medici” dice Stefano Capelli, presidente Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Belluno commentando la posizione di alcuni Medici che hanno rifiutato la vaccinazione contro il Covid-19. Alcuni Medici hanno rifiutato il vaccino e proposto un ricorso contro l’Ulss Dolomiti. Tre di questi hanno deciso in seguito di vaccinarsi cambiando idea, riporta D. Piol su ilgazzettino.it. “Quei 3 fanno parte del gruppo di 62 ricorrenti e non rappresentano il 100% di coloro che non si sono vaccinati. Ad ogni modo spero ci siano ulteriori folgorazioni sulla via di Damasco” è stato il commento di Capelli. “Per me è ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) “Queste persone che non si vaccinano, pur essendo laureati inna, non sono” dice Stefano Capelli, presidente Ordine deichirurghi e degli odontoiatri di Belluno commentando la posizione di alcuniche hanno rifiutato la vaccinazioneil Covid-19. Alcunihanno rifiutato ile proposto un. Tre di questi hanno deciso in seguito di vaccinarsi cambiando idea, riporta D. Piol su ilgazzettino.it. “Quei 3 fanno parte del gruppo di 62 ricorrenti e non rappresentano il 100% di coloro che non si sono vaccinati. Ad ogni modo spero ci siano ulteriori folgorazioni sulla via di Damasco” è stato il commento di Capelli. “Per me è ...

