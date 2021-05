Maturità 2021, firmato il protocollo: all’esame solo con mascherina chirurgica (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIntesa tra il ministero dell’Istruzione e i sindacati in merito al protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli esami di terza media e di Maturità. Entrambi verranno sostenuti in presenza e, nel complesso, sono state confermate le regole dello scorso anno. La grande novità riguarda le mascherine. Ecco come si svolgeranno: Mascherine – Sulla base delle indicazioni dell’Istituto superiore di sanità viene sarà obbligatorio usare le mascherine chirurgiche e non più quelle di comunità (non vanno bene le Fpp2). Obblighi – Distanziamento, igienizzazione delle mani e uso limitato degli accompagnatori nei locali scolastici. L’esame sarà svolto a distanza nel caso lo studente sia in quarantena. Vaccini – Il sindacato ha chiesto che si possano vaccinare i maturandi su tutto il territorio nazionale così come già previsto nel ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIntesa tra il ministero dell’Istruzione e i sindacati in merito aldi sicurezza per lo svolgimento degli esami di terza media e di. Entrambi verranno sostenuti in presenza e, nel complesso, sono state confermate le regole dello scorso anno. La grande novità riguarda le mascherine. Ecco come si svolgeranno: Mascherine – Sulla base delle indicazioni dell’Istituto superiore di sanità viene sarà obbligatorio usare le mascherine chirurgiche e non più quelle di comunità (non vanno bene le Fpp2). Obblighi – Distanziamento, igienizzazione delle mani e uso limitato degli accompagnatori nei locali scolastici. L’esame sarà svolto a distanza nel caso lo studente sia in quarantena. Vaccini – Il sindacato ha chiesto che si possano vaccinare i maturandi su tutto il territorio nazionale così come già previsto nel ...

Advertising

MIsocialTW : Ragazze, ragazzi maturandi del 2021, manca un mese al vostro Esame! Per questa importante scadenza un personaggio m… - corzunino : Maturità, ecco il protocollo per sostenere l'esame in presenza - occhio_notizie : Maturità 2021, siglato Protocollo sicurezza: dalle mascherine alle distanze | ECCO LE MISURE - anteprima24 : ** #Maturità 2021, firmato il #Protocollo: all'#Esame solo con mascherina chirurgica ** - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Maturità, ecco il protocollo per sostenere l'esame in presenza -